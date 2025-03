Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Gas strömt aus PKW-Tank aus - Feuerwehr sperrt Supermarktparkplatz ab

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Dortmund gegen 18:25 Uhr zu einem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Bornstraße alarmiert. Nachdem der Fahrer eines PKW nach dem Einkauf zurück zu seinem Fahrzeug kam, hatte er ein zischendes Geräusch an seinem Auto festgestellt. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten feststellen, dass Gas aus einer Leckage des zusätzlich zum Benzintank vorhandenen Flüssiggastank des PKWs ausströmte. Das Autogas war bereits über große Bereiche des Parkplatzes durch seinen charakteristischen Gasgeruch wahrnehmbar. Sofort wurde daher ein großer Bereich des Parkplatzes um das defekte Fahrzeug herum abgesperrt, um mögliche Zündquellen vom brennbaren Gas fernzuhalten. Parallel wurde ein Löschangriff mit Wasser, Schaum und Pulverlöschmittel vorbereitet, um auf eine eventuelle Brandentstehung sofort reagieren zu können. Mit Gasmessgeräten konnte der unmittelbare Gefahrenbereich im weiteren Verlauf auf einen kleinen Nahbereich um das Fahrzeug herum eingegrenzt werden. So war es möglich, dass unbeteiligte Fahrzeuge einzeln und unter begleitenden Gaskonzentrationsmessungen aus dem abgesperrten Bereich des Parkplatzes gefahren werden konnten. Das Gas aus dem betroffenen Auto wurde kontrolliert abströmen gelassen. Mithilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Gaskonzentration dabei gezielt durch Verwirbelung herabgesenkt. Die permanent durchgeführten Messungen bestätigten, dass sich der gefährliche Bereich nicht vergrößerte. Daher konnte der Einkaufsbetrieb in den Geschäften auch weiter gefahrlos fortgeführt werden. Die Sicherungsmaßnahmen der Feuerwehr mussten für gute fünf Stunden aufrechterhalten werden, bis kein weiteres Gas mehr aus dem Leck des Gastanks des PKW ausströmte. Dies wurde durch weitere Gasmessungen bestätigt. An diesem nicht alltäglichen Einsatz waren 11 Kräfte der Feuerwache 1 (Mitte) und der Spezialeinheit ABC-Gefahrenabwehr der Feuerwache 8 (Eichlinghofen) tätig.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell