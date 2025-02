Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250214 - 0152 Frankfurt - Innenstadt: Geldautomat entwendet - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(ha) In der Zeit vom 11. Februar 2025 bis zum 13. Februar 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten, der an der Adresse Goetheplatz 1 in einer Hausfassade eingelassen war. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 13. Februar erhielt die Polizei die Mitteilung, dass an besagter Örtlichkeit der dortige Geldautomat nicht mehr vorhanden war und stattdessen der ehemalige Standort mit einer Spanholzplatte verschlossen wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen verschafften sich die noch unbekannten Täter in dem angegebenen Tatzeitraum zunächst Zugang zu dem Gebäude. Da der Automat am Boden verschraubt war ist nach erster Inaugenscheinnahme davon auszugehen, dass die entsprechenden Schrauben mit einer Flex zerstört wurden. Anschließend montierten die Unbekannten besagte Spanholzplatte, vermutlich um die Entdeckung ihrer Tat zeitlich hinauszuzögern.

Auf Grund des Gewichts erscheint es sehr wahrscheinlich, dass es sich um mehrere Täter handelte, wie genau der Automat dann abtransportiert wurde, ist unter anderem Gegenstand der jetzt laufenden Ermittlungen. Polizisten nahmen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort vor, jetzt bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe.

Diese werden gebeten sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter der Rufnummer 069 - 755 / 52199 oder jeder anderen Dienststelle in Verbindung zu setzen.

