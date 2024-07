Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Räuberischer Diebstahl durch eine Gruppe Jugendlicher im REWE-Markt in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 27.07.2024 gegen 13:55 Uhr kam es im REWE-Markt in der Neustrelitzer Straße in 17033 Neubrandenburg zu einem räuberischen Diebstahl. Hierbei betraten vier jugendliche Tatverdächtige den Rewe-Markt und nahmen aus den Regalen verschiedene Gegenstände. Diese steckten sie in einem von einem der Tatverdächtigen mitgeführten Rucksack. Diese Handlungen wurden durch einen Zeugen (Ladendetektiv) beobachten. Als die Tatverdächtigen den Kassenbereich verließen, ohne die Waren zu bezahlen, sprach er die Tatverdächtigen an und forderte die Herausgabe der entwendeten Waren. Hierauf kam es zu einer Rangelei zwischen dem Zeugen und einem der Tatverdächtigen. Dieser stieß ihn vor die Brust, wodurch der Zeuge in Stolpern geriet. Das nutzen die Tatverdächtige aus und flüchteten vom Tatort. Durch den Zeugen wurde hierauf das Polizeihauptrevier Neubrandenburg von dem Sachverhalt telefonisch in Kenntnis gesetzt. Hierauf wurden umgehend mehrere Funkstreifenwagen des Polizeirevieres zum Einsatz gebracht. Diesen gelang es anhand der Täterbeschreibung die jugendlichen Tatverdächtigen gegen 16:25 Uhr im Stadtgebiet von Neubrandenburg festzustellen und vorläufig festzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Jugendgruppe mit Migrationshintergrund. Von zwei der jungen Männer sind die Personalien bekannt, da sie in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind. Es handelt sich bei diesen beiden um einen 22-jährigen Mauretanier und einen 28-jährigen Algerier. Die anderen Beiden konnten sich nicht ausweisen. Deren Identität muss noch geklärt werden. Bei den entwendeten Waren handelt es sich um eine Kefir Milch, ein Energydrink und ein Paar Socken im Gesamtwert von 6,72EUR. Gegen alle vier Tatverdächtige wurde Anzeige wegen räuberischen Diebstahls erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

