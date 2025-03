Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus Feuerwehr Dortmund rettet Jugendliche und drei Katzen aus brennender Wohnung

Dortmund (ots)

Dortmund-Löttringhausen. Am späten Abend kam es in einem Mehrfamilienhaus in Löttringhausen zu einem Wohnungsbrand. Entgegen der Meldung, dass bereits Flammen aus den Fenstern schlugen, war bei Eintreffen der Feuerwehr von außen nichts zu erkennen.

Der Löschzug der Feuerwache 4 aus Hörde erkundete zunächst das Gebäude, während eine bereits anwesende Polizeistreife die Einsatzkräfte zu dem betroffenen Gebäude führte. Vor dem Haus wartete die Bewohnerin, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Sie gab an, dass sich keine weiteren Personen in der Wohnung befänden. Ein Angriffstrupp ging unter schwerem Atemschutz in die Wohnung vor, um das Feuer zu bekämpfen. Dabei fanden die Einsatzkräfte drei Katzen, die sie unverletzt ins Freie brachten. Bei der standardmäßigen Durchsuchung der Räume entdeckte ein Trupp jedoch überraschend die jugendliche Tochter der Bewohnerin - tief schlafend in ihrem Bett. Offenbar war sie später nach Hause gekommen, ohne dass die Mutter dies bemerkt hatte.

Dieser Einsatz zeigt einmal mehr, wie wichtig die Standardverfahren der Feuerwehr sind. Es werden immer alle Räumlichkeiten kontrolliert, um sicherzugehen, dass sich keine Personen mehr in Gefahr befinden. Nach der erfolgreichen Rettung wurde das Feuer gelöscht und die Wohnung belüftet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell