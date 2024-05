Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Betrunkener Radfahrer

Bad Blankenburg (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 02.50 Uhr, stellten Beamte des Inspektionsdienstes in Bad Blankenburg in der Bahnhofstraße den 46-jährigen Fahrer eines Fahrrades fest. Dieser fuhr ohne Licht und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell