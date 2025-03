Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand in Seniorenresidenz Feuerwehr Dortmund evakuiert Bewohner - Zwei Verletzte durch Rauchgas

Dortmund (ots)

Dortmund-Hörde. Am späten Abend kam es zu einem Brand in einer Wohnung im neunten Obergeschoss eines betreuten Wohnens in Kirchhörde. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend, jedoch breitete sich der Rauch rasch aus. Mitarbeiter der Einrichtung alarmierten umgehend die Feuerwehr und begannen, mehrere Personen aus dem betroffenen Bereich zu evakuieren. Dabei erlitten zwei Beschäftigte eine Rauchgasvergiftung und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Feuerwehr Dortmund rückte mit mehreren Löschzügen und zwei Verbandsführern aus. Zwei Staffeln der Feuerwache Hörde gingen unter schwerem Atemschutz über getrennte Treppenräume in das neunte Obergeschoss vor. Die Einsatzkräfte öffneten gewaltsam die Tür zur Brandwohnung, suchten nach Personen und löschten anschließend das Feuer. Durch die Lüftungsanlage und offene Fenster zog der Rauch in mehrere darüber- und darunterliegende Wohnungen. Daher mussten die Einsatzkräfte gemeinsam mit den Mitarbeitern insgesamt fünf Stockwerke räumen. Die Bewohner wurden vorübergehend in der Cafeteria betreut.

Nachdem alle betroffenen Wohnungen belüftet und auf Kohlenmonoxid überprüft worden waren, konnten die Bewohner rund drei Stunden nach dem Brand in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

