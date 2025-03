Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Garagenbrand in der Innenstadt

Dortmund (ots)

Die Einsatzleitstelle der Feuerwehr wurde am heutigen Nachmittag gegen 16.00 Uhr über einen Garagenbrand in der Straße Grafenhof informiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen bereits aus der Garage. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Gleichzeitig wurde das Einsatzstichwort erhöht, um hier weitere Einsatzkräfte geordnet nachführen zu können. In der weiteren Folge baute ein Trupp eine Riegelstellung zum Schutz des Wohnhauses auf. Ein benachbartes Restaurant wurde bei dem Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, der Brandrauch zog von der Garage durch das Restaurant zum Westenhellweg. Von dort ging ein weiterer Trupp zur Menschenrettung in den betroffenen Bereich vor. Das Feuer konnte durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Die Brandursache wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt.

An der Einsatzstelle befanden sich die Einheiten des Löschzugs 1 (Mitte), Löschzug 2 (Eving), sowie der Rettungsdienst. Am Einsatz beteiligt waren insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), 4 (Hörde), die Freiwillige Feuerwehr, sowie Kräfte des Rettungsdienstes.

