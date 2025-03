Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Weiteres Feuer innerhalb kurzer Zeit in der Nordstadt.

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Um 11:35 Uhr ging bei der Feuerwehr ein weiterer Notruf ein. In einem Wohnhaus an der Mallinckrodtdtraße sollte es im Keller brennen. Schnell waren die Einsatzkräfte, die erst eine Stunde vorher von einem Brandeinsatz in der Münsterstraße eingerückt sind, an der neuen Einsatzstelle.

Der Brandort wurde von den vorgehenden Trupps sehr schnell gefunden und der Brand, Sperrmüll im Hausflur, gelöscht. Allerdings machte die starke Rauchentwicklung auch in diesem Fall erhebliche Probleme. Bis in die oberen Stockwerke stiegt der Rauch durch das Treppenhaus auf.

Eine Mutter und ihr Kind wurden dem Rettungsdienst übergeben. Nach kurzer Untersuchung durch die anwesenden Notärztin wurden die beiden zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gefahren.

Die Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Durch den Einsatz kam es zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung in der Nähe des Nordmarktes.

Die Feuerwehr war mit 40 Einsatzkräften von den Feuerwachen 1 (Mitte und 2 (Eving), sowie dem Rettungsdienst vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell