FW-DO: Feuer in Wickede

Um kurz nach 17.00 Uhr ging am Sonntagabend in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe aus Dortmund Wickede ein. Anwohner meldeten eine Rauchentwicklung mit Flammenschein aus mehreren Fenstern eines leerstehenden Mehrfamilienhauses. Als die Einheiten der Feuerwache 3 und 6 eintrafen, bestätigte sich diese Meldung als ausgedehnter Wohnungsbrand im 1. Obergeschoss des Gebäudes. Umgehend drangen zwei Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude ein. Gleichzeitig wurden zur Brandbekämpfung zwei Drehleitern zum Löschen und Entfernung der Dachpfannen, sowie zur Sicherung des Nachbargebäudes eingesetzt. Weiter mussten Wandverkleidungen und die Deckenunterkonstruktion mit mehreren Einsatzkräften im Verlauf des Einsatzes geöffnet werden. Der Brand in der Wohnung wurde schließlich schnell gelöscht. Verletzte Personen gab es keine. Im Einsatz waren 50 Einsatzkräfte der Feuerwache 3 (Neuasseln), Feuerwache 6 (Scharnhorst), Feuerwache 2 (Eving) sowie die Freiwillige Feuerwehr Asseln (Löschzug 24) und zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes. Wie genau der Brand entstanden ist, wird nun durch die Polizei ermittelt.

