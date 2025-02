Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Mobiliar brennt in Jugendhilfeeinrichtung

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde am Montagabend gegen 20:30 Uhr zu einem Einsatz in die Castroper Straße in Mengede alarmiert.

Der gemeldete Zimmerbrand in einer Jugendhilfeeinrichtung wurde durch die eintreffenden Kräfte der Feuerwache 9 (Mengede) schnell bestätigt. Einrichtungsgegenstände waren in Brand geraten.

Während die Drehleiter das Gebäude von außen kontrollierte, ging ein Trupp unter Atemschutz in die Brandwohnung vor und löschte das Feuer zügig.

Die Polizei ermittelt die Brandursache.

Im Verlauf des Einsatzes wurden vier Personen dem Rettungsdienst und einem Notarzt vorgestellt. Nach einer ersten Untersuchung konnten aber alle vier Personen an der Einsatzstelle verbleiben. Eine weitere Behandlung in einem Krankhaus war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwache 5 (Marten), Feuerwache 9 (Mengede), die Freiwillige Feuerwehr Mengede (Löschzug 22) sowie Kräfte des Rettungsdienstes."

