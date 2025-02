Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brand im Nebenraum eines Kiosk

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Gegen 8:40 Uhr wurde der Feuerwehr Dortmund ein Brand in einem Kiosk am Wilhelmplatz in Dorstfeld gemeldet.

Beim Eintreffen war der verrauchte Kiosk bereits geräumt, so dass die Einsatzkräfte sich auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnten. Sie fanden in einem Nebenraum des Kiosk brennende Kartonagen vor, die nach draußen gebracht und dort abgelöscht werden konnten.

Die angrenzenden Wohnungen des Gebäudes blieben rauchfrei, sodass keine Personen verletzt wurden.

Eingesetzt waren zwei Löschzüge der Feuerwehr sowie der Rettungsdienst. Für die Dauer des Einsatzes war die Wittener Straße voll gesperrt, was vor allem Auswirkungen auf den Busverkehr hatte.

Der Einsatz konnte nach gut einer Stunde beendet werden.

Die Brandursache wird durch die Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell