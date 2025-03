Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Wohnungsbrand in der Nordstadt

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde heute Mittag gegen 12:40 in die Bornstraße in der Dortmunder Nordstadt zu einem Wohnungsbrand alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die zuvor gemeldete Lage. Vor Ort war eine starke Rauchentwicklung in einer Wohneinheit des ersten Obergeschosses zu erkennen. Umgehend wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude entsandt. Im weiteren Einsatzverlauf wurde festgestellt, dass es sich um zwei im Vollbrand stehende Wohnungen handelte. Die eingeleitete Brandbekämpfung und Menschenrettung wurde somit auf die zweite Wohnung ausgeweitet. Es befanden sich glücklicherweise keine Personen mehr in dem Gebäude. Weiterhin wurden die angrenzenden Gebäude durch weitere Kräfte der Feuerwehr auf Personen und eine mögliche Rauchausbreitung kontrolliert. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Die Brandursache wird jetzt durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit knapp 50 Einsatzkräften von den Feuerwachen 1 (Mitte), 2 (Eving), dem Löschzug 16 der Freiwilligen Feuerwehr und dem Rettungsdienst vor Ort.

