Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der K21

Müschenbach (ots)

Am 31.05.2024 gegen 20:30 Uhr befuhr der Fahrer eines VW Touran die K21 aus Richtung Marienstatt kommend in Fahrtrichtung Hachenburg/B414. In einer langgezogenen Rechtskurve kam ihm ein dunkler VW Passat entgegen, der die Kurve schnitt. Der Fahrer des VW Touran musste daraufhin ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und verunfallte. Laut Angaben der Insassen des VW Touran blieb der VW Passat zunächst kurz stehen, ehe er seine Fahrt in Richtung Marienstatt fortsetzte und sich somit unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Etwaige Zeugen und/oder Insassen des VW Passat werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Hachenburg in Verbindung zu setzen. Telefon: 02662-9558-0 E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

