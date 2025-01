Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 28-Jährige beißt, tritt und spuckt nach Bundespolizisten

Dortmund - Kamen (ots)

Am gestrigen Mittag (30. Januar) entwende eine Frau in einem Drogeriegeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof Ware und verließ dieses, ohne zu bezahlen. Bei den anschließenden strafprozessualen Maßnahmen griff sie die eingesetzten Bundespolizisten tätlich an und widersetzte sich ihnen.

Gegen 13:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dortmund über einen Ladendiebstahl in der ansässigen Drogeriefiliale informiert. Vor Ort trafen die Beamten auf den Ladendetektiv und die 28-Jährige. Zur Feststellung ihrer Identität führten die Einsatzkräfte die irakische Staatsbürgerin der Bundespolizeidienststelle zu. Auf dem Weg dorthin ließ sie sich fallen und weigerte sich, den Weg selbstständig fortzusetzen. Die Uniformierten ergriffen die Frau und führten sie bis zur Dienststelle. Kurz vor den Wachräumen ließ sie sich erneut fallen und spuckte mehrfach nach den Polizisten. Dabei traf sie zwei von ihnen im Gesicht. Zudem trat die Aggressorin nach den Beamten und versuchte, diese zu beißen. Zusätzliche Einsatzkräfte eilten zu Unterstützung, fixierten die Beschuldigte und legten ihr Handfesseln an. Anschließend führten sie sie einer Gewahrsamszelle in der Bundespolizeiwache zu.

Bei einer Durchsuchung fanden die Polizeibeamten lediglich das Diebesgut im Wert von rund sieben Euro auf, jedoch keine Ausweisdokumente der aggressiven Frau. Mittels eines Fingerabdruckscans ermittelten die Uniformierten schließlich die Identität der 28-Jährigen. Aufgrund dessen, dass sie über Schmerzen in ihrem Fuß und Bein klagte, forderten die Bundespolizisten einen Rettungswagen an. Die Sanitäter stellten bei einer Untersuchung fest, dass die Schmerzen der Irakerin auf eine Infektion zurückzuführen sind, welche bereits vor mehreren Monaten entstanden sein muss.

Nachdem die Frau aus Kamen sich beruhigt hatte, wurde sie aus den Wachräumen entlassen. Sie wird sich nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Körperverletzung sowie wegen Diebstahls verantworten müssen.

