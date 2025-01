Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit einer Bierflasche attackiert - Bundespolizei sucht Zeugen

Hagen - Lüdenscheid (ots)

Mitte Dezember (15. Dezember 2024) soll ein bisher Unbekannter nach einem Bundesligaspiel des Vereins Borussia Dortmund einen Mann in einer Regionalbahn in Richtung Lüdenscheid mit einer Glasflasche angegriffen haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen machen können.

Gegen 21:20 Uhr wurde die Bundespolizei am Hauptbahnhof Hagen über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Reisenden in der RB 52 in Richtung Lüdenscheid informiert. Als die Einsatzkräfte am Haltepunkt Hagen-Rummenohl eintrafen, war der 45-jährige Geschädigte bereits durch einen Rettungswagen einem zuständigen Krankenhaus zugeführt worden. Zuvor soll es zwischen dem Lüdenscheider (45) und einer Gruppe junger Fußballfans zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, da diese eine Freundin des Deutschen beleidigt hatten. Daraufhin soll ein Unbekannter den Mann geschubst und auch ihn beleidigt haben. Als der Geschädigte ihn infolgedessen zurück schubste, soll ein weiterer bisher unbekannter Fußballfan ihn mit einer Glasflasche angegriffen und ihm diese dabei gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Der 45-Jährige erlitt durch den Angriff ein Schädelhirntrauma.

Zeugen konnten die Kontrahenten trennen, dem Täter die Bierflasche aus der Hand reißen und ihn auch kurzzeitig festhalten. Die Flucht des fremden Mannes konnten sie jedoch nicht verhindern, sodass dieser mit seinen Begleitern den Zug schließlich am Haltepunkt Hagen-Oberhagen verließ.

Die Bundespolizei beschlagnahmte die Glasflasche, leitete ein Ermittlungsverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein und bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, der am 15. Dezember 2024, zwischen 21:10 Uhr und 21:15 Uhr, mit der RB 52 in Richtung Lüdenscheid fuhr und den 45-jährigen Deutschen mit einer Glasflasche angriff?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

