POL-EL: Salzbergen - BMW beschädigt

Twist (ots) - Am Sonntag, den 02.06.2024, haben bislang unbekannte Täter zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr, an der Flensbergstraße in Twist zwei Damen E-Bikes der Marken "Macina City" und "Saphir" entwendet. Die Räder waren mit Kettenschlössern an Stangen angeschlossen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Twist unter der Rufnummer 05936/934500 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

