Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Kellerbrand in Neuasseln

Dortmund (ots)

Eine unklare Rauchentwicklung rief am frühen Abend des 25.03.2025 die Feuerwehr Dortmund nach Neuasseln in die Straße Am Funkturm. Gemeldet wurde eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Mehrfamilienwohnhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild. Dicker Rauch kam aus den Lüftungsschächten des Kellers und des weiteren befanden sich noch mehrere Personen im Gebäude. Der betroffene Keller war durch eine Brandschutztür vom Treppenraum getrennt und hielt den Fluchtweg rauchfrei. Dies ermöglichte es den Einsatzkräften die Bewohner sicher aus deren Wohnungen zu geleiten. Nachdem die Bewohner zur Untersuchung an den Rettungsdienst übergeben wurden, konnte die Feuerwehr die Brandbekämpfung im Keller einleiten. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen in den Keller vor und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Das Gebäude wurde im Anschluss vom Brandrauch mittels Hochleistungslüftern gelüftet. Im weiteren Verlauf klagte ein Bewohner über Kreislaufprobleme und wurde mit dem Rettungswagen zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren etwa 41 Einsatzkräfte aus Neuasseln (LZ 3), Hörde (LZ 4), Scharnhorst (LZ 6) und Sölde (LZ 11) im Einsatz. Während der Nachlöscharbeiten versorgte der Wirt der nahegelegenen Gaststätte die Einsatzkräfte freundlicherweise mit Wasser und Süßigkeiten, was mit großem Dank aufgenommen wurde. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, wird nun von der Kriminalpolizei ermittelt. Die Bewohner konnten nach Abschluss des Feuerwehreinsatzes zurück in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell