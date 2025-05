Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtgebiet Heilbronn/Böckingen: Verfolgungsfahrt - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Heute am frühen Morgen, kurz vor 3 Uhr, fiel einer Streife des Polizeirevier Böckingen ein ver-dächtiges Fahrzeug auf, dessen Fahrer eine unsichere Fahrweise an den Tag legte. Der Pkw VW Golf fiel als erstes in der Neckargartacher Straße auf, der Fahrzeugführer fuhr deutliche Schlangenlinien, teilweise war die Fahrzeugbeleuchtung ausgeschaltet. Als die Po-lizei den Pkw stoppen wollte beschleunigte er in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße/B293 Leingarten und flüchtete. Hierbei überfuhr er eine rote Ampel und kam teilweise in den Gegenverkehr, so dass mehrere Fahrzeugführer abbremsen und ausweichen mussten um einen Unfall zu vermeiden. Kurz vor dem Industriegebiet Böckingen-West bremste der VW Golf-Lenker sein Fahrzeug ab und aus dem Golf flüchteten zwei Männer in verschiedene Richtungen. Bei der eingeleiteten Fahndung durch Streifen der Reviere Böckingen und Lauffen konnte in der Nähe ein 17-jähriger aus Heilbronn aufgegriffen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere Fahrzeugführer, die im Gegenverkehr durch den flüchtigen Golf-Lenker gefährdet wurden. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter Telefon 07131/204060 erbeten.

