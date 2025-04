Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nach Einbruch in Wohnung Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstag, zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr, stieg ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin in eine Wohnung in der Gerwigstraße im Stadtteil Luzenberg ein. Aus der Wohnung entwendete der/die Unbekannte u.a. mehrere hochwertige Uhren und einen Bargeldbetrag in fünfstelliger Höhe. Der Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell