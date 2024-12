Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Halsketten-Diebin gesucht

Duisburg (ots)

Eine bislang Unbekannte riss am Mittwochmittag (11. Dezember, 13:25 Uhr) einer 73-Jährigen auf der Fischerstraße die Halskette vom Hals und ergriff die Flucht.

Die Duisburgerin lief über die Fischerstraße in Richtung Wanheimer Straße, als sie plötzlich Schmuckstücke von einer fremden Frau angeboten bekommen habe. Plötzlich habe die Frau nach ihrer Halskette gegriffen, habe sie vom Hals gerissen, die Rentnerin geschubst, sodass sie zu Boden fiel und sich hierbei leicht im Gesicht verletzte. Die Dame mit Kopftuch rannte davon, stieg in einen hellblauen Mercedes mit gelben Kennzeichen. Der Wagen flüchtete über die Fischerstraße in Richtung Eschenstraße.

Die Schmuck-Diebin kann wie folgt beschrieben werden: Sie soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein, ca. 1,65 Meter groß, habe ein helles Kopftuch getragen und soll nicht deutsch gesprochen haben. Der Fahrer des hellblauen Mercedes soll ca. 30 Jahre alt gewesen sein und ein weißes Hemd getragen haben.

Wer Angaben zu der Diebin und ihrem Chauffeur machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell