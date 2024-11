Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei und Ordnungsamt kontrollieren Lokalitäten/Hohe Bußgelder drohen-Über sieben Kilo unversteuerter Tabak sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Donnerstag (21.11.), in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht kontrollierten Kräfte des Ordnungsamtes sowie Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau mehrere Lokalitäten im Stadtgebiet. Der Schwerpunkt lag hierbei auf der Bekämpfung des illegalen Glücksspiels.

In einer Bar bemerkten die Kontrolleure in einem Nebenraum zwei verbotene Glücksspielautomaten, an denen zum Zeitpunkt der Kontrolle gerade gespielt wurde. Beide Geräte wurden sichergestellt. Es wurden gegen den Pächter als auch gegen die Spielerin entsprechende Strafverfahren wegen des Veranstaltens und der Teilnahme am illegalen Glücksspiel eingeleitet. Zudem konnte in der Bar rund 7,6 Kilo unversteuerter Wasserpfeifentabak aus dem Verkehr gezogen werden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen des Verstoßes nach dem Tabaksteuergesetz ein. In der Bar wurden zudem Hygienemängel festgestellt, Lebensmittel befanden sich neben offenstehendem Tierfutter und Tabakwaren. Weiterhin wurden mehrere Gasflaschen unsachgemäß gelagert. Hierüber werden das Veterinäramt als auch der vorbeugende Brandschutz des Landkreises in Kenntnis gesetzt.

In einer weiteren Bar fanden die Einsatzkräfte fünf illegal aufgestellte Glücksspielautomaten. Dem Betreiber drohen nun Bußgelder in Höhe von insgesamt mehreren tausend Euro und zudem die Kosten für den Abtransport und die Entsorgung der Geräte.

Mehrere Spielerkarten zeitgleich waren in Automaten in einer ebenfalls überprüften Spielhalle eingesteckt. Die Automaten wurden unzulässigerweise durch einzelne Spieler doppelt bespielt. Außerdem waren die Zulassungen von fünf Automaten abgelaufen. Hier drohen ebenfalls Bußgelder in Höhe von mehreren tausend Euro. Das Ordnungsamt versiegelte die fünf Automaten bis zur Erneuerung der Zulassungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell