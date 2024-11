Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fürth: Zeugen nah Unfallflucht gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2024, kam es zwischen 10:00 und 12:00 Uhr in der Sackgasse in Fürth zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand abgestellter Anhänger beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 300,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell