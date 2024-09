Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vermisster 15-jähriger Jugendlicher

Merzig (ots)

Vermisst wird der 15-jährige syrische Bakr Almslam. Der Jugendliche hat am 11.09.2024 nach einem Streit in der Gemeinschaftsschule Orscholz das Schulgelände in unbekannte Richtung verlassen und ist seit diesem Zeitpunkt weder in die Schule, noch in das elterliche Anwesen zurückgekehrt. Der Bakr ist 170cm groß, schlanke Figur, lockige, mittellange Haare, trägt schwarze Hose, einen roten Pullover und weiße Schuhe. Bei Antreffen bzw. Hinweisen zu dem Aufenthaltsort des Bakr bitte dies der Polizei Merzig, 06861-7040 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell