POL-ERB: Alleinunfall mit Sachschaden auf der Bundesstraße 45/ Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) - Am 18.11.2024 kam es in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 12:40 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bike Akkus. Das E-Bike wurde zuvor am Fahrradständer des Kelsterbacher Bahnhofs in der Waldstraße abgestellt und angeschlossen. Der noch unbekannte Täter entwendete aus der Satteltasche Handschuhe und Mütze und entfernte anschließend den Akku aus der entsprechenden Halterung. Anschließend entfernte er ...

mehr