Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Diebstahl eines E-Bike Akkus - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

Am 18.11.2024 kam es in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 12:40 Uhr zu einem Diebstahl eines E-Bike Akkus. Das E-Bike wurde zuvor am Fahrradständer des Kelsterbacher Bahnhofs in der Waldstraße abgestellt und angeschlossen. Der noch unbekannte Täter entwendete aus der Satteltasche Handschuhe und Mütze und entfernte anschließend den Akku aus der entsprechenden Halterung. Anschließend entfernte er sich mittels eigenem Fahrrad in Richtung Kleiner Kornweg. In diesem Zusammenhang wird auch nach einem Zeugen gesucht, der die Tat beobachtete und möglicherweise Hinweise zum Täter machen kann. Hinweise hierzu bitte an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107 / 7198-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell