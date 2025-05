POL-HN: Landkreis Heilbronn: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Hohenlohekreis (ots) - Bretzfeld-Waldbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindergarten gesucht Einbrecher nahmen in den vergangenen Tagen einen Kindergarten in Bretzfeld-Waldbach ins Visier. Der oder die Unbekannten versuchten zwischen 16 Uhr am Dienstagnachmittag und 7 Uhr am Donnerstagmorgen gewaltsam in das Gebäude in der Kocherstraße einzudringen. Die Versuche misslangen offenbar, jedoch verursachten die ...

