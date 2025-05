Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch in Kindergarten und Brand

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld-Waldbach: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindergarten gesucht

Einbrecher nahmen in den vergangenen Tagen einen Kindergarten in Bretzfeld-Waldbach ins Visier. Der oder die Unbekannten versuchten zwischen 16 Uhr am Dienstagnachmittag und 7 Uhr am Donnerstagmorgen gewaltsam in das Gebäude in der Kocherstraße einzudringen. Die Versuche misslangen offenbar, jedoch verursachten die Unbekannten an der Eingangstür einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Kindergarten verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeiposten Bretzfeld zu melden.

Künzelsau-Gaisbach: Brand in Lackiererei

In einem Firmenkomplex in Künzelsau-Gaisbach brach am Donnerstagnachmittag ein Feuer aus. Gegen 14:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, dass es in einer gerade im Umbau befindlichen Lackiererei auf einem Firmengelände in der Reinhold-Würth-Straße zum Ausbruch eines Feuers gekommen war. Vermutlich war es bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer zum Funkenflug gekommen, wodurch in dem Gebäude verbaute Filterwolle in Brand geriet. Die anwesenden Arbeiter retteten einen in dem Gebäude stehenden Bagger ins Freie, schafften es aber nicht, die enorme Rauchentwicklung selbstständig zu beheben. Die nicht offenen Flammen konnten schließlich von der Feuerwehr gelöscht werden. Drei Mitarbeiter wurden durch die Rauchentwicklung verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen nach entstand nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell