Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Sachbeschädigung, Angriff auf Polizisten und Unfälle bei Starkregen

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld: E-Bike vor Arztpraxis beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen wurde in Grünsfeld ein E-Bike beschädigt, das vor einer Arztpraxis im Hermann-Löns-Weg abgestellt war. Die Besitzerin stellte das Rad gegen 8:15 Uhr abgeschlossen ab und fand es rund 30 Minuten später umgeworfen vor, der Hinterreifen war platt, zudem entstanden Kratzer an Lenker, Pedal und Schaltung. Hinweise auf den Veursacher liegen bislang nicht vor. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Wertheim: Betrunkener greift Polizisten an

Am Mittwochmorgen, gegen 09:45 Uhr, kam es in der Rathausgasse in Wertheim zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 41-jähriger Mann trotz Platzverweis weiterhin an der Tür eines Wohnhauses klingelte. Der stark alkoholisierte Mann war nur eingeschränkt ansprechbar, weigerte sich nach dem Eintreffen der Beamten weiterhin die Örtlichkeit zu verlassen und griff im weiteren Verlauf die Einsatzkräfte tätlich an. Unter anderem spuckte er eine Beamtin an und schlug nach weiteren Polizisten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier Wertheim gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,4 Promille an. Auf den Mann kommt nun unter anderem eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

A81: Zwei Unfälle bei Starkregen

Am Mittwochabend kam es auf der Autobahn 81 bei regennasser Fahrbahn zu zwei Unfällen mit erheblichem Sachschaden. Gegen 18:15 Uhr verlor die 61-jährige Fahrerin eines Audi Q3 bei Großrinderfeld auf dem linken Fahrstreifen aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Audi geriet ins Schleudern und touchierte den VW-Passat einer 61-Jährigen, welcher in der Folge nach rechts in die Leitplanke abgewiesen wurde. Der Audi kam etwa 50 Meter weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Nur wenige Minuten zuvor, gegen 18 Uhr, geriet ein 50-Jähriger mit seinem Audi Q5 bei Lauda-Königshofen ebenfalls bei regnerischer Witterung ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. Auch hier blieb es glücklicherweise bei Sachschaden - rund 18.000 Euro am Fahrzeug und etwa 1.500 Euro an der Schutzplanke.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell