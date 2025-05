Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach Aufklärung mehrerer Raubüberfälle

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn: Ermittlungserfolg für Heilbronner Kriminalpolizei

Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe "Petrol" der Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Eigentum - der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn ist es nach akribischen und umfangreichen Ermittlungen gelungen, mehrere Raubdelikte, welche im Zeitraum von Dezember 2024 bis Ende Januar 2025 begangen wurden, aufzuklären. Nach der Festnahme eines 34-jährigen Kosovaren Anfang März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5989368) ergaben die weiteren Ermittlungen den Verdacht, dass der Tatverdächtige einen weiteren Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Güglingen am 20.12.2024 (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5936906) begangen hat. "Mehrere Raubüberfälle geklärt - das ist nicht nur ein Ermittlungserfolg, das ist ein klares Zeichen an die Täter: Unsere Ermittler und Fahnder finden sie! Schnell, gezielt und mit Nachdruck," so der Leiter der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, Leitender Kriminaldirektor Fred Söhner.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell