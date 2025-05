Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Heilbronn (ots)

Ilsfeld-Auenstein: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Auf der Landesstraße 1100 bei Auenstein kam es am Donnerstagvormittag zum frontalen Zusammenstoß zweier Pkw. Die Lenkerin eines Audis fuhr gegen 11 Uhr von Beilstein in Richtung Auenstein. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Audi der 66-Jährigen in den Gegenverkehr, wo er mit einem entgegenkommenden Seat einer 34-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeugführerinnen erlitten leichte Verletzungen und wurden von Rettungskräften behandelt. Während der Unfallaufnahme und der Reinigungsarbeiten musste die Strecke zeitweise gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell