Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einsatz von Polizei und Feuerwehr aufgrund eines Gasaustritts

Heinsberg (ots)

Am Dienstag, 28. Mai, wurde die Polizei gegen 8.40 Uhr zur Linderner Straße/ Ostpromenade gerufen. Dort wurde an einem Haus festgestellt, dass Gas austrat. Zunächst wurde die Linderner Straße aus Richtung Ostpromenade bis zum Kreisgymnasium für den Verkehr gesperrt und die Bewohner anliegender Häuser gebeten, diese zu verlassen. Für das Gymnasium bestand keine Gefahr, die Schule wurde aber über den Einsatz informiert. Dann wurde das Gasleck behoben und das Gebäude gelüftet. Der Eigentümer erhielt Kenntnis. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen zur Ursache des Gasaustritts auf. Diese dauern zurzeit noch an. Die Fahrbahn der Linderner Straße konnte gegen 13.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden und die direkten Anwohner in ihre Häuser zurückkehren.

