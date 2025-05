Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Brand in Firma, Sachbeschädigung und Verkehrskontrollen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zwei Wohnungseinbrüche am Donnerstag - Zeugen gesucht Am Donnerstag, zwischen 14 Uhr und 16 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter in Heilbronn gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Melli-Beese-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Bereits am Morgen kam es in der Neckarsulmer Straße zu einem weiteren Einbruch. Die Täter drangen in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 12:45 Uhr über ein Küchenfenster in eine Erdgeschosswohnung ein. Entwendet wurde eine Mappe mit Bargeld. Weitere Räume wurden nicht betreten, und es entstand kein Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Massenbachhausen: Brand in Industriehalle - hoher Sachschaden In Massenbachhausen kam es am Freitag um kurz nach Mitternacht zu einem Brand in der Produktionshalle einer Firma in der Jahnstraße. In der Halle stand eine Maschine, in der flüssiges Aluminium verarbeitet wird, in Flammen. Drei Arbeiter befanden sich während des Vorfalls in der Halle, wurden jedoch nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig eindämmen. Der entstandene Sachschaden an der Maschine und der Firmenhalle wird auf etwa 600.000 Euro geschätzt. Was den Brand auslöste, ist bislang unklar.

Neckarsulm: Sachbeschädigung an Wurstautomaten am Mittwochabend - Zeugen gesucht

Zwischen 23:15 Uhr und 23:20 Uhr kam es am Mittwochabend in der Neckarstraße in Neckarsulm zu einer Sachbeschädigung. Der Fleisch- und Wurstautomat einer Metzgerei wurde gewaltsam umgeworfen und lag zur Hälfte auf der Straße. Durch den Sturz wurde die Kühlung unterbrochen, wodurch sämtliche Ware unbrauchbar wurden. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Eine Zeugin beobachtete nach einem lauten Knall eine augenscheinlich betrunkene Person mit dunklen, kurzrasierten Haaren in der Nähe des Automaten. Diese trug eine schwarze Jacke mit offenem Reißverschluss, ein weißes T-Shirt mit blauem Adidas-Logo sowie graue Jeans und graue Adidas-Schuhe. Die Person sprach laut Zeugin Russisch oder eine ähnliche Sprache. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Mehrere Verstöße bei Verkehrskontrollen festgestellt Am Donnerstagabend führte die Arbeitsgruppe "Poser und Raser" des Polizeipräsidiums Heilbronn gezielte Verkehrskontrollen im Innenstadtbereich von Heilbronn durch. Zwischen 17 Uhr und 23 Uhr wurden dabei insgesamt 21 Pkw sowie zwei Krafträder überprüft. Die Einsatzkräfte stellten unter anderem vier Verstöße gegen die Gurtpflicht sowie einen Handyverstoß fest. Zudem verursachte ein BMW-Fahrer mit seinem Fahrzeug unnötigen Lärm. Bei einem weiteren Fahrzeug führten unzulässig getönte Seitenscheiben zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell