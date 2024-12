Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 02.12.2024 in der Zeit von ungefähr 10:30 bis 11:05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen roten Peugeot 108, der in der Talstraße in Homburg vor einer Buchhandlung abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

