Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Brandausbruch

Offenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 6:30 Uhr in einem Wohnhaus in der Wackerstraße zunächst mutmaßlich zu einem Schmorbrand in einem Abstell- bzw. Technikraum. Durch den daraus entstehenden Brand wurden auch weitere Teile des Anwesens in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Bewohner wurden nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nicht verletzt. Die Untersuchungen zur Brandentstehung dauern an. /ag

