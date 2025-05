Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis:Motorradkontrollen, Motorradfahrer gestürzt, Mädchen greift Polizisten an, Rinder auf der Straße, Verkehrsunfälle, Kraftstoff aus Bagger entwendet, Mann bei Löschversuch verletzt

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Motorradkontrollen

Am vergangenen Sonntag wurden im gesamten Revierbereich des Polizeireviers Künzelsau Motorradkontrollen durchgeführt. Aufgrund des schlechten Wetters war das Aufkommen an entsprechenden Fahrzeugen sehr gering. Es wurden fünf Zweiräder kontrolliert. Hierbei konnte lediglich ein Verstoß, eine Urkundenfälschung, verzeichnet werden.

Landesstraße 1051/Künzelsau: Nach Fahrfehler gestürzt und verletzt

Ein 21-jähriger Motorradfahrer befuhr am vergangenen Samstag, gegen 17.30 Uhr, in Künzelsau die Landesstraße 1051 (L1051) vom Kreisverkehr kommend in Richtung Dieselstraße. An der Einmündung zur Reinhold-Würth-Straße kam er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, zu Fall. Beim Versuch sein Vorderrad anzuheben verlor der KTM-Fahrer beim Wiederaufsetzen des Rades die über das Kraftrad und stürzte. Er verletzte sich hierbei schwer. Der junge Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Künzelsau: Vermisstes Mädchen greift Polizisten an

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, zwei Mädchen am Busbahnhof in Künzelsau festgestellt werden. Die beiden 13 und 16 Jahre alten Mädchen waren von einer Jugendhilfeeinrichtung als vermisst gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei wollten die zwei Teenager fluchtartig die Örtlichkeit verlassen, konnten aber hieran gehindert werden. Die Ältere versuchte sich durch massive Gegenwehr aus dem Festhaltegriff zu befreien und verletzte hierbei eine Polizistin leicht. Auch bei der anschließenden Verbringung zum Streifenwagen leistete das Mädchen Widerstand und versuchte die eingesetzten Beamten erneut körperlich anzugehen. Weiter beleidigte sie diese. Ein durchgeführter Alkoholtest bei der 16-Jährigen führte zu einem Ergebnis von über 0,6 Promille. Die 13-Jährige wies einen Atemalkoholwert von über 1,2 Promille auf, verhielt sich aber kooperativ. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde die Mädchen der Jugendhilfeeinrichtung überstellt. Die 16-Jährige muss nun mit Anzeigen aufgrund ihrer Widerstandshandlungen und den tätlichen Angriffen gegen die Beamten rechnen.

Kreisstraße 2371/Kupferzell: Entlaufene Rinder

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurden vier Rinder auf der Kreisstraße 2371 (K2371) zwischen Kupferzell und Kupferzell-Ulrichsberg gemeldet. Diese befanden sich etwa auf Höhe der Ölmühle. Ein Landwirt, allerdings nicht der Eigentümer der Rinder, konnte diese zügig einfangen und zur Weide zurückbringen. Es kam zu keinem Schadenseintritt.

Öhringen: Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße / Ebertstraße in Öhringen kam es am Samstagmittag zu einem folgeschweren Verkehrsunfall. Eine 74-jährige PKW-Lenkerin übersah gegen 13 Uhr beim Abbiegevorgang in die Bahnhofstraße offensichtliche eine Fußgängerin, welche die Straße überquerte und kollidiert mit dieser. Die 75-jährige Fußgängerin fiel durch den Aufprall zu Boden und verletzte sich schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Opel der Verursacherin entstand nur geringer Sachschaden.

Öhringen: Diesel-Diebstahl aus Bagger

Unbekannte begaben sich in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen auf das Baustellengelände des geplanten Industriegebietes in Öhringen. Dieses befindet sich zwischen der Landesstraße 1036 und der Bundesautobahn 6 im Gebiet "Flürle". Die Täter entwendeten aus dem Tank eines dort abgestellten Baggers etwa 300 Liter Dieselkraftstoff. Vermutlich nutzen die Unbekannten ein Fahrzeug für den Transport der Kraftstoffe. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Bretzfeld: Mann verletzt sich bei Löschversuch

Als vergangenen Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ein Bewohner in Bretzfeld-Unterheimbach, in der Straße "Unterer Wasen", das Unkraut im Garten abbrennen wollte geriet versehentlich die angrenzende Thuja-Hecke in Brand. Bei den Löschversuchen zog sich der Eigentümer Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz.

Bretzfeld: Immenser Sachschaden nach Verkehrsunfall

Auf der Schwabenstraße in Bretzfeld kam es am Sonntagabend, kurz nach 20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit circa 27.000 Euro Sachschaden und zwei Verletzten. Der 58-jähriger Fahrer eines Citroen fuhr von einer dortigen Haltebucht zurück auf die Fahrbahn. Hierbei übersah er offenbar den von hinten heranfahrenden Vauxhall, besetzt mit vier Personen. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Fahrerin sowie ein Beifahrer des Vauxhall verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Öhringen / Landesstraße 1088: Verkehrsunfall verursacht hohen Sachschaden - zwei Verletzte

Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger mit seinem Opel die Neuenstadter Straße (L1088) und wollte aktuellen Erkenntnissen nach als Linksabbieger auf die Bundesautobahn 6 (BAB6) auffahren. Hierbei übersah er offenbar einen entgegenkommenden BMW. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision verletzten sich der Opelfahrer und die 47-jährige Beifahrerin im BMW leicht.

