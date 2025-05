Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei vor Wohnhaus

Malchin (ots)

Vor einem Wohnhaus in der Breiten Straße hat es in Malchin am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr eine Schlägerei gegeben. Nach polizeilichen Kenntnissen sollen jugendliche Mitglieder einer Familie zuvor in ihrer Wohnung bei offenem Fenster gesessen haben, als sie von der Straße gegenüber laute Schreie in ihre Richtung hörten. Es schien, als wollten die Personen draußen etwas mit der Familie klären wollen.

Kurze Zeit später standen mehrere Personen vor dem Wohnhaus. Die Kinder wandten sich an ihre Eltern. Ein 51-jähriger, ein 19-Jähriger sowie ein 18-Jähriger gingen schließlich vor die Haustür zu den brüllenden Personen. Der 51-Jährige soll dann direkt von einem 31-Jährigen körperlich angegriffen worden sein.

Danach attackierte ein 16-Jähriger den 18-jährigen Bewohner des Hauses. Der 19-Jährige griff dann in die Schlägerei ein, weil er seinem 18-jährigen Angehörigen helfen wollte. Dadurch wurde auch er durch den 16-Jährigen verletzt.

Eine Zeugin rief die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme tauchten die beiden 31- bzw. 16-jährigen mutmaßlichen Angreifer am Haus auf. Sie erhielten einen Platzverweis, den sie befolgten. Zudem wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Hausfriedensbruch gegen sie aufgenommen.

Die drei Männer aus dem Wohnhaus wurden alle verletzt und begaben sich zur Behandlung in die Klinik.

Die Beteiligten sollen sich zwar kennen, jedoch müssen erst die Ermittlungen zeigen, ob es im Vorfeld einen konkreten Anlass für die Auseinandersetzung gab bzw. was das Motiv sein könnte.

Alle Beteiligten sind Deutsche. Die beiden Tatverdächtigen sind mehrfach, einschlägig polizeibekannt.

