Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen - Polizeibilanz "Brokser Heiratsmarkt" ---

Diepholz (ots)

Von Freitag, 23.08.2024 bis Dienstag, 27.08.2024 fand auf dem Marktplatz in Bruchhausen-Vilsen der diesjährige "Brokser Heiratsmarkt" statt.

Der Markt war an allen Tagen gut besucht. Es wurde ausgelassen und überwiegend friedlich gefeiert. In den Abendstunden verlagerte sich das Besucheraufkommen in die Zelte und Gaststätten. Hier wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, wobei es vereinzelt auch zu Streitigkeiten und Körperverletzungen kam.

Die Polizei musste nach Streitigkeiten bzw. alkoholbedingten Fehlverhalten über alle Markttage verteilt insgesamt 14 Platzverweise aussprechen. Insgesamt 13 Strafverfahren wegen Körperverletzung wurden eingeleitet. Gleich zu Beginn des Marktes wurde ein 17-Jähriger durch einen zunächst Unbekannten schwer verletzt. Der Tatverdächtige stellt sich aber im Lauf des Samstags. Am letzten Markttag, Dienstag, musste die Polizei zwei 15 und 16-jährigen Jugendlichen, nach vorangegangenem Streit, eine Softair Pistole und ein Messer abnehmen. Am Abend bedrohte ein 21-Jähriger mit einer Pistole (Schreckschusspistole) einen Sicherheitsmitarbeiter und flüchtete. Er konnte, nach kurzer Verfolgung, von der Polizei überwältigt und festgenommen werden. Eine 22-jährige Frau nutzte in der Nacht einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit und entwendete ein Taxi. Aufgrund ihrer Alkoholisierung kam sie nicht weit und landete mit dem Taxi im Gleisbett der Museumsbahn. Die 22-Jährige konnte später angetroffen werden, ein Test ergab 1,8 Promille.

Die sichtbare Präsenz der Polizei auf dem Markt, auch nach der Verstärkung nach dem Vorfall in Solingen, ist bei den Marktbesuchern wohlwollend wahrgenommen worden, es gab auffallend viel Zuspruch und Danksagungen für die große Polizeipräsenz. Zumeist konnten sich die Polizeikräfte auf ein Bestreifen des Marktes beschränken. Im Falle erkannter Auseinandersetzungen erfolgte jedoch ein konsequentes Einschreiten.

Holger Schmöe, Einsatzleiter der Polizei, ist insgesamt mit dem Einsatzverlauf zufrieden. "Mit dem gewählten Einsatzkonzept und dem angepassten Kräfteansatz konnte das Marktgeschehen aus polizeilicher Sicht gut bewältigt werden. In sehr weiten Teilen haben wir einen fröhlichen und friedlichen Marktverlauf erlebt. Einzelne überwiegend alkoholbedingte Auseinandersetzungen konnten durch konsequentes Einschreiten eingesetzter Polizeikräfte schnell geklärt und unterbunden werden".

