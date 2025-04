Freiwillige Feuerwehr Uedem

FW Uedem: Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Uedem

Freiwillige Feuerwehr Uedem blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurück

Die Freiwillige Feuerwehr Uedem zieht eine rundum positive Bilanz für das Jahr 2024.

Die Zahl der Neuaufnahmen war erfreulich hoch - ein starkes Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Wehr. Besonders erfolgreich war die im vergangenen Jahr durchgeführte Mit-Mach-Übung, durch die mehrere neue Kameradinnen und Kameraden gewonnen werden konnten. Auch in der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist der Zuspruch ungebrochen - ein Lichtblick in Zeiten, in denen viele Vereine mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen haben.

Die Einsatzzahlen bewegten sich mit leicht steigender Tendenz auf dem Niveau der Vorjahre. Hauptsächlich wurde die Feuerwehr zu technischen Hilfeleistungen wie Verkehrsunfällen oder Ölspuren alarmiert. Unwetterlagen blieben der Gemeinde Uedem erfreulicherweise weitestgehend erspart - entsprechend gingen die Zahlen 2024 in diesem Bereich deutlich zurück.

Auch der kameradschaftliche Zusammenhalt kam 2024 nicht zu kurz: Zahlreiche Veranstaltungen stärkten das Miteinander innerhalb der Mannschaft. Ein besonders schönes Beispiel ist der neue Feuerwehr-Lauftreff, der sich aus der Teilnahme am Silvesterlauf in Pfalzdorf entwickelt hat - offen für alle und ein Symbol für gelebte Gemeinschaft. Ebenso erwähnenswert ist das Familienfest der Feuerwehr, bei dem erneut alle Generationen - von der Kinderfeuerwehr bis zur Ehrenabteilung - gemeinsam mit ihren Familien einen unvergesslichen Tag verbrachten.

Führungswechsel und Verstärkung in den Einheiten

Strukturell gab es einige bedeutende Veränderungen: Rainer Wehren trat auf der Generalversammlung von seinem Amt als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Uedem zurück. Bürgermeister Rainer Weber, die Leiter der Feuerwehr Alexander Janßen und André Daniels und die Mannschaft verabschiedeten ihn mit großem Dank und Anerkennung. Er bleibt als Einheitsführer der Löscheinheit Uedem der Feuerwehr Uedem glücklicherweise erhalten. Für die Nachfolge sprachen sich die Kameradinnen und Kameraden bei der offiziellen Anhörung einstimmig für Christoph Coenders aus. Die formale Bestellung durch den Gemeinderat sowie die Ernennung durch den Bürgermeister werden im Laufe des Jahres erfolgen.

Bereits vollzogen wurde die Ernennung von André Daniels: Nach anderthalb Jahren kommissarischer Leitung und erfolgreichem Abschluss der erforderlichen Lehrgänge wurde er auf der Generalversammlung offiziell zum stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Uedem bestellt und vom Bürgermeister feierlich ernannt.

Auch auf Einheits-Ebene gab es Veränderungen: In der Löscheinheit Uedemerbruch verstärkt Andreas Rein als neuer stellvertretender Einheitsführer das Führungsteam um Dirk Kerkmann und Tobias van Brakel.

Bereits im letzten Jahr übergab Werner Heuvens die Einheitsführung der Löscheinheit Keppeln an Andreas Hellfeld. Ihm zur Seite stehen nun Christoph Coenders und Jonas Heiming als Stellvertreter.

Ein bauliches Highlight des Jahres war die Fertigstellung des Anbaus am Gerätehaus Keppeln, der nun Platz für einen Mannschaftstransportwagen sowie zusätzliche Lagermöglichkeiten bietet.

Mit klaren Zielen und viel Motivation startet die Feuerwehr Uedem in das Jahr 2025. Der vorgestellte Jahresbericht der Wehrleitung bietet einen umfassenden Rückblick und gibt einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben.

Ehrungen

Ein besonderer Moment der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder für ihre langjährige Treue:

- 10 Jahre Mitgliedschaft: Andreas Hammerbauch

- 25 Jahre Dienstzeit: Klaus Hellfeld, Alexander Janßen

- 35 Jahre aktiv: Thomas Hellbach, Dirk Kerkmann

- 50 Jahre Treue zur Feuerwehr: Franz-Josef Andraschko, Heinrich Helmig, Jürgen Janßen

Verabschiedung aus dem Einsatzdienst

- Nach 43 Jahren aktivem Dienst wurde Laurenz Hahlen in die Ehrenabteilung überstellt.

Beförderungen

Auch zahlreiche Beförderungen wurden im Rahmen der Versammlung vorgenommen:

- Feuerwehrmann/-frau: Andrea Birkmann, Nina Daniels, Johan Petersen, Paul Riddermann

- Oberfeuerwehrmann/-frau: Jerome Hieckmann, Christina Paul, Julian Richter, Sebastian Schmitz, Cedric van der Venn, Jan van Gemmeren, Merle Vosdellen, Henning Wirtz, Tatjana Witkiewicz

- Hauptfeuerwehrmann/-frau: Oliver Böhmer, Anja Gruben, Christian Hunzelar, Jennifer Janßen, Stephanie Kuhn, Georg Te-Kaat, Dominik Voß

- Unterbrandmeister/-in: Sina Ekers, Alexander Garbe, Cedric Heuer

- Oberbrandmeister: Andreas Rein

- Hauptbrandmeister: Carsten Smits

- Brandinspektor: Stefan Voß

- Gemeindebrandinspektor: André Daniels

Die Freiwillige Feuerwehr Uedem bedankt sich bei allen Kameradinnen und Kameraden, bei Verwaltung, Politik und der gesamten Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung.

