Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bochum ist ein 46-Jähriger schwer verletzt worden.

Am 25. September, gegen 8.45 Uhr, fuhr ein 50-jähriger Bochumer mit seinem Auto auf der Hofsteder Straße nach Norden in Richtung Poststraße und in Höhe der Hausnummer 220 in den dortigen Kreisverkehr ein.

Zeitgleich fuhr ein 46-jähriger Bochumer mit seinem Roller aus Richtung Straßenverkehrsamt ebenfalls in den Kreisverkehr der Hofsteder Straße ein.

Es kam zu einer Kollision zwischen den Fahrzeugen. Der Rollerfahrer stürzte und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell