POL-UN: Kamen - Hoher Sach- und Personenschaden nach Unfall in Kamen-Mitte

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagnachmittag (24.05.2024) bis Samstagnachmittag (25.05.2024) einen auf dem Parkplatz eines Autohauses an der Straße "Im Ostfeld" abgestellten, grauen VW Multivan entwendet. An dem Fahrzeug waren zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen DO-D 2114 angebracht. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei in ...

