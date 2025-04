Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Junger Radfahrer bei Unfall durch "Dooring" verletzt.

Lippe (ots)

In der Kissinger Straße kam es am Montagmittag (28.04.2025) zu einem Verkehrsunfall durch "Dooring" - also das unbedachte Öffnen einer Autotür beim Aussteigen aus einem am Straßenrand geparkten Fahrzeug. Ein 75-jähriger Detmolder öffnete gegen 13.10 Uhr nach dem Einparken die Fahrertür seines Renault Captur, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Zeitgleich fuhr ein 11-jähriger Junge aus Detmold mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn in Richtung Bachstraße. Er stieß gegen die geöffnete Autotür, stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

"Dooring" ist eine große Gefahr für Menschen auf dem Rad und kann schlimme Folgen haben. Die Polizei rät daher: Türen sollten sowohl auf Fahrer- als auch auf Beifahrerseite immer vorsichtig nach einem Blick über die Schulter geöffnet werden. Nutzen Sie dafür den sogenannten "Holländischen Griff": Öffnen Sie mit der rechten Hand die Fahrertür oder mit der linken Hand die Beifahrertür. Durch diesen Griff können Unfälle vermieden werden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell