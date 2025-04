Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. In Labor eingebrochen.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (29.04.2025) gegen 2.20 Uhr bemerkte ein Zeuge Einbrecher in einem Labor in der Fettpottstraße, da er verdächtige Geräusche hörte und informierte die Polizei. Über eine Tür hatten sie sich augenscheinlich zuvor Zutritt in die Räumlichkeiten verschafft. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet telefonisch unter (05231) 6090 um Zeugenhinweise zur Tat.

