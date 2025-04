Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Illegales Rennen - Polizei stellt Fahrzeuge sicher.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Sonntag (27.04.2025) führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen in der Nordstraße durch. Gegen 1:40 Uhr hörten sie schon aus großer Entfernung zwei Autos mit lautem Motorengeräusch aufgrund hoher Geschwindigkeit die Nordstraße in Richtung Horn fahren. Über eine Distanz von ungefähr 500 Metern fuhren die beiden 3er-BMW in grau und schwarz nebeneinander und lieferten sich augenscheinlich ein Rennen bis zum Ortseingang, wo sie wieder hintereinanderfuhren. Ein Polizeibeamter gab den Fahrern von der Fahrbahn aus Anhaltezeichen, die vorerst von ihnen missachtet wurden. Um nicht von dem vorausfahrenden Wagen getroffen zu werden, musste der Beamte auf die linke Fahrspur ausweichen. Danach hielten beide Fahrer an. Es handelte sich um einen 18- und einen 19-Jährigen aus Horn Bad Meinberg.

Wegen des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens wurden die beiden Autos sichergestellt. Beiden Beschuldigten wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen bis auf weiteres untersagt, ihre Führerscheine wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Wem die Fahrzeuge in der Nacht aufgefallen sind und wer weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat, Telefon 05231 6090.

