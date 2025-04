POL-LIP: Barntrup-Sonneborn. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26./27.04.2025) in ein Mehrfamilienhaus in der Lützowstraße ein. Aus einem Kellerraum stahlen sie Werkzeug im Wert von über 900 Euro, unter anderem Akkuschrauber, Flex und Akkubohrmaschine der Marke Makita. In der gleichen Nacht wurde auch in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße Werkzeug aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ...

