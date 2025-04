Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Kellereinbrüche.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26./27.04.2025) in ein Mehrfamilienhaus in der Lützowstraße ein. Aus einem Kellerraum stahlen sie Werkzeug im Wert von über 900 Euro, unter anderem Akkuschrauber, Flex und Akkubohrmaschine der Marke Makita.

In der gleichen Nacht wurde auch in einem Mehrfamilienhaus in der Bachstraße Werkzeug aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Die Täter entwendeten einen Bohrhammer und einen Akkuschrauber der Marke Bosch.

Ob die Taten zusammenhängen, ist derzeit noch unklar. Sachdienliche Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell