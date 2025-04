Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen - Zusammenstoß zwischen Motorrad und Pkw

Lippe (ots)

(BB) Am Samstagabend um 20:10 Uhr kam es auf der Ostwestfalenstraße in der durch eine Lichtzeichenalge geregelten Autobahnausfahrt der BAB 2 aus Richtung Hannover zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Zur Unfallzeit befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Dörentrup mit seiner KTM die Ostwestfalenstraße in Richtung Bielefeld. Zur gleichen Zeit verließ ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus Vlotho mit seinem Audi A8 die BAB 2 von Hannover kommend in Fahrtrichtung Ostwestfalenstraße, fortlaufend nach links in Richtung Lemgo. Im Abbiegevorgang des Pkw Audi kam es in der Fahrspur des Motorradfahrers zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei stieß das Motorrad gegen die linke Fahrzeugfront des Audi. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoßstoß schwerverletzt. Er wurde mittels eines Krankenwagens in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer Unfallaufnahme wurden verkehrsregelnde Maßnahmen vorgenommen. Eine Überprüfung der Lichtzeichenalge ergab keine Auffälligkeiten. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell