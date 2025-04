Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Motorroller entwendet und ausgeschlachtet

Lippe (ots)

(LW) Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom 25. auf den 26.04.2025 am Gröchteweg, etwa in Höhe der Lessingstraße einen abgestellten Motorroller. Passanten fanden das Fahrzeug am Samstagvormittag ca. 1 km vom Tatort entfernt in einem Waldstück. Die Täter hatten das Fahrzeug demontiert und den Motor, Karosserieteile, Hinterrad und weitere Kleinteile entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich des Tatortes aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell