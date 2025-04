POL-LIP: Lemgo - Alkoholisiert mit dem Handy auf dem E-Scooter unterwegs

Lippe (ots) - (BB) In der Nacht zum Samstag um 00:20 Uhr kam es auf der Lemgoer Straße in Bentrup-Loßbruch zu einem Alleinunfall mit einem Radfahrer. Zur fraglichen Zeit befuhr ein 45-jähriger Radfahrer aus Rietberg mit seinem Fahrrad den Radweg der Lemgoer Straße in Bentrup-Loßbruch von Detmold in Richtung ...

mehr