Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen - Kontrolle über das Krad verloren und gestürzt

Lippe (ots)

(BB) Am Freitagabend um 19:00 Uhr befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus Gießen die Remmighauser Straße in Fahrtrichtung Blomberger Straße hinter einem LKW. Dieser musste aufgrund eines vor ihm fahrenden PKW, welcher abrupt bremste, seinen LKW stark abbremsen. Der Kradfahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision mit dem LKW zu vermeiden, kam jedoch mit seinem Krad ins Schleudern und stürzte. Hierdurch zog er sich leichte Verletzungen an der rechten Körperhälfte zu. Er wurde mittels eines Krankwagens in ein nahegelegenes Klinikum transportiert. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei dem Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090.

