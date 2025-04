Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Kellerräume

Lippe (ots)

(BB) Im Zeitraum vom 13.04. bis 25.04.2025, 17:10 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Detmold zu mehreren Kellereinbrüchen. Im Zuge dessen entwendeten die bislang unbekannten Tatverdächtigen mehrere Werkzeuge aus den Kellerräumen. Anschließend entfernten sie sich mit dem Diebesgut in bislang unbekannte Richtung. Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Bahnhofstraße oder angrenzenden Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 05231 - 6090 in Verbindung zu setzen.

